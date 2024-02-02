Во время одного из спаррингов Тайсон Фьюри получил серьезное рассечение над правым глазом. Медикам пришлось даже наложить швы. В промоутерской компании британца показали последствия травмы, из-за которой бой против Александра Усика перенесен на другую дату.

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В команде украинца уже ищут варианты

"Цыганский король" не успеет подготовиться к 17 февраля (дата, на когда был запланирован бой). Сейчас вообще известно только о рассечении британца. Неизвестно, насколько серьезной является травма на голове обладателя пояса WBC, который уже извинился перед Усиком.

Только после детального осмотра медиков и их приговора будет известно, сколько времени уйдет на восстановление боксера из Великобритании. В этот момент украинский боксер как раз спарринговал на ринге.

Промоутер украинца Александр Красюк прокомментировал травму Фьюри и рассказал, как в тренировочном лагере отреагировала на шокирующую новость.

Новость – так себе. Но в боксе такое бывает. Сергей Лапин классную идею подал – бой с Хрговичем. Сейчас над ней все работают,

– ответил представитель Усика.

Как видим, в команде украинского чемпиона мира не подавляются, а готовы провести бой против другого соперника. Промоутер заговорил о Филиппе Хрговича, который является обязательным претендентом на пояс IBF.

Интересно, что в сентябре 2023-го года хорват обращался к Усику и призывал его к поединку.