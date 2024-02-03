Обладатель титулов чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик упорно тренировался к важнейшему поединку в своей карьере. Нелепое рассечение над глазом Фьюри разрушило боксерское шоу, которое было запланировано на 17 февраля в Эр-Рияде.

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Вариант для Усика

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович может заменить "Цыганского короля". Над такой возможностью сейчас работает промоутер Усика Александр Красюк. Впрочем, времени до 17 февраля остается очень мало. В любом случае, окончательное решение будут принимать организаторы вечера бокса в Эр-Рияде.

"Сейчас работаем над этим вопросами очень интенсивно, очень активно, потому что у нас мало времени на это.

Если Бог даст и звезды сойдутся, то будет Хргович. Решение должны принять представители Саудовской Аравии", – отметил Красюк.

Что известно о Хрговиче