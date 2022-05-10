Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира от DAZN

Александр Усик продолжает готовиться к реваншу против Энтони Джошуа. Украинский боксер возглавил авторитетный рейтинг DAZN.

Возглавил рейтинг, сбросив мексиканца с вершины

DAZN обновил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Александру Усику удалось вырваться на первую позицию, сбросив с нее Сауля Канело Альвареса.

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Отметим, что Канело потерпел второе поражение в своей карьере. Мексиканский боксер сенсационно проиграл по единогласному решению судей россиянину Дмитрию Биволу, сохранившему за собой титул WBA.

Такое поражение опустило Канело на третье место рейтинга. Сразу за спиной украинца расположился Теренс Кроуфорд.

Усик стал единственным представителем Украины в этом рейтинге. Недавно авторитетное издание The Ring тоже обновило свой рейтинг, в котором было два украинца – Усик и Василий Ломаченко. Александр занял 2-е место, уступив как раз Альваресу. Маленький реванш от украинского боксера.

А вот Ломаченко занял 7-ю позицию.

У рейтинга от DANZ нет будущего соперника Усик – Энтони Джошуа. За то есть другой британец Тайсон Фьюри, объявивший об окончании карьеры после победы над Диллианом Уайтом.

Топ-10 лучших боксеров мира от DAZN

Александр Усик Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Наоя Инуэ Эррол Спенс Дмитрий Бивол Тайсон Фьюри Джордж Камбосос Стивен Фултон Шакур Стивенсон

Реванш Усик – Джошуа: что известно