Фьюри: Бой с Уайтом будет последним для меня

Соперником "Цыганского короля" будет Диллиан Уайт, после чего Тайсон Фьюри простится с рингом. Британец заговорил об окончании карьеры.

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Фьюри дал ответ на вопрос журналиста о бое за все пояса в тяжелом весе. Британский боксер подчеркнул, что его следующий поединок будет последним в его карьере. Поэтому бой против Александра Усика отменяется.

Бой с Уайтом будет последним для меня, вот и все. Посмотрим, что там Уайт сможет совершить в ринге. Усик или Джошуа? Мне все равно, иду после поединка с Уайтом,

– заявил Тайсон Фьюри.

Обратите внимание. Бой Тайсона Фьюри с Диллианом Уайтом состоится в ночь на 24 апреля 2022 года. Боксеры выйдут на ринг на легендарном "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, что ранее "Цыганский король" назвал виновного в сорванном бою против украинца. Им стал Энтони Джошуа, который не захотел взять отступные и уступить его.

Усика впереди ждет реванш против Джошуа. Стороны согласовывают детали поединка – дату и место проведения.