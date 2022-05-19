Усик сразится за всю страну, за весь демократический мир, – промоутер украинца
Источник:Boxing Scene
Непобедимый Александр Усик уехал из Украины, чтобы подготовиться к предстоящему реваншу против Энтони Джошуа. Его промоутер Александр Красюк прокомментировал решение украинского боксера.
Промоутер: Нам необходимо объединиться вокруг Украины
По словам промоутера, для Александра это решение было сложным. Тем не менее, он решил уехать, чтобы представить Украину на мировом уровне.
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"Оставить Украину было для Усика очень сложным решением. Чрезвычайно сложным. Но заявления, которые он может делать через общественность с помощью того, чем он занимается, является чем-то весомым", – отметил Красюк.
Специалист заверил, что на ринге Усик может привлечь внимание мирового сообщества.
Нельзя упускать такой возможности. Нельзя проходить мимо уникальной возможности сказать всему миру и апеллировать к нему, что нам необходимо объединиться вокруг Украины, против остановки войны, а также за предоставление возможности украинцам вернуться домой в безопасности.
– подчеркнул промоутер.
Александр Красюк рассказал о создании благотворительного фонда в поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома.
"Он понимает, что будет биться на очень высоком уровне. Весь мир будет сидеть и смотреть этот бой, и какие бы месседжи он ни делал, мир их обязательно воспримет.
Часть того, чем мы занимаемся сейчас – создание фонда помощи Украине, украинским беженцам, а также людям, чтобы они продолжили жить и оставаться сильными в эти трудные времена.
Усик бьется не за себя. Он не дерется за славу и не за свое личное наследие. Он дерется за всю страну, за весь демократический мир", – добавил специалист.
Усик – Джошуа: главное о бое
- Александр в первые дни полномасштабного наступления России вступил в территориальную оборону Киевской области. Впоследствии появилась информация о том, что боксер может уехать из Украины, чтобы подготовиться к поединку против Энтони Джошуа.
- Боксер не стал упускать возможность, поскольку таким образом он сможет рассказать об Украине всему миру. Сам же Усик отмечал, что на ринге от него будет больше пользы, чем с оружием в руках.
- 7 апреля боксер заявил, что начал подготовку к реваншу против британца. Также он отметил, что отказывается общаться со СМИ, чтобы лучше сосредоточиться на будущем поединка.
- Реванш Усик – Джошуа может состояться 23 июля 2022 года. Местом поединка рассматривают Саудовскую Аравию или Великобританию.