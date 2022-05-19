Промоутер: Нам необхідно єднатися довкола України

За словами промоутера, для Олександра це рішення було складним. Проте все ж таки він вирішив виїхати, аби представити Україну на світовому рівні.

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"Покинути Україну було для Усика дуже складним рішенням. Надзвичайно складним. Але заяви, які він може робити через громадськість за допомогою того, чим він займається, є чимось вагомим", – зазначив Красюк.

Фахівець запевнив, що на ринзі Усик може привернути увагу до світової спільноти.

Не можна втрачати такої можливості. Не можна проходити повз унікальної можливості сказати усьому світу та апелювати до нього, що нам необхідно єднатися довкола України, проти зупинки війни, а також за надання можливості українцям повернутися додому в безпеці,

– наголосив промоутер.

Олександр Красюк розповів про створення благодійного фонду на підтримку українців, які вимушено покинули свої домівки.

"Він розуміє, що битиметься на надзвичайно високому рівні. Увесь світ сидітиме та дивитиметься цей бій, і які б месседжі він не робив, світ їх обов’язково сприйме.

Частина того, чим ми займаємося зараз – створення фонду допомоги Україні, українським біженцям, а також людям, щоб вони продовжили жити та залишалися сильними у ці важкі часи.

Усик б’ється не за себе. Він не б’ється за славу й не за свою особисту спадщину. Він б’ється за всю країну, за весь демократичний світ", – додав фахівець.

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