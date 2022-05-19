Промоутер: Нам необходимо объединиться вокруг Украины

По словам промоутера, для Александра это решение было сложным. Тем не менее, он решил уехать, чтобы представить Украину на мировом уровне.

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"Оставить Украину было для Усика очень сложным решением. Чрезвычайно сложным. Но заявления, которые он может делать через общественность с помощью того, чем он занимается, является чем-то весомым", – отметил Красюк.

Специалист заверил, что на ринге Усик может привлечь внимание мирового сообщества.

Нельзя упускать такой возможности. Нельзя проходить мимо уникальной возможности сказать всему миру и апеллировать к нему, что нам необходимо объединиться вокруг Украины, против остановки войны, а также за предоставление возможности украинцам вернуться домой в безопасности.

– подчеркнул промоутер.

Александр Красюк рассказал о создании благотворительного фонда в поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома.

"Он понимает, что будет биться на очень высоком уровне. Весь мир будет сидеть и смотреть этот бой, и какие бы месседжи он ни делал, мир их обязательно воспримет.

Часть того, чем мы занимаемся сейчас – создание фонда помощи Украине, украинским беженцам, а также людям, чтобы они продолжили жить и оставаться сильными в эти трудные времена.

Усик бьется не за себя. Он не дерется за славу и не за свое личное наследие. Он дерется за всю страну, за весь демократический мир", – добавил специалист.

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