Украинец начал подготовку к реваншу

Усик в своем инстаграме официально заявил о начале подготовки к реваншу против Энтони Джошуа. Также боксер упомянул и о Московском патриархате.

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Усик озвучил свою позицию по агрессии России, опираясь на слова своего духовного наставника – настоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия (Березовского).

Главным и первоочередным в моей жизни есть Православная Вера. И это не просто дань традиции или внешняя обрядность. В вере смысл моей жизни, вера – это моя жизнь. Божья Воля определила мне родиться в это время, в этой прекрасной стране, которую я безгранично люблю и быть верным чадом Украинской Православной Церкви, – написал Усик.

Ориентируется на Онуфрия

Александр уверяет, что в Украине происходит повторение "Каинового греха", и поэтому спортсмена переполняют чувство злобы и ненависти. Поэтому он решил принять духовное руководство митрополита Онуфрия и уделить больше внимания молитве.

"Ориентируюсь на Предстоятеля нашей Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который совершенно ясно и понятно дал оценку всему происходящему, назвав вещи своими именами. Так же беру за основу его духовное руководство, в котором он особо отметил, что сейчас, в это трагическое время, нужно больше молиться", – отметил боксер.



Боксер вспомнил своего духовного наставника / Фото с инстаграма спортсмена

Весь текст Усика (орфография сохранена)

Дооргие братья и сестры!



Всех вас поздравляю с Праздником Благовещения Пресвятой Богородицы!

И в этот день, хотел бы поделиться с вами вестью.



Я приступил к непосредственной подготовке к поединку.

В связи с этим, хотел бы сказать несколько слов, которыми завершил бы все комментарии и высказывания, с моей стороны, по поводу военной агрессии в отношении нашей страны Украины.

Главным и первоочередным в моей жизни, является Православная Вера. И это непросто дань традиции или внешняя обрядовость. В ВЕРЕ, смысл моей жизни, ВЕРА- это моя жизнь, потому что в Церкви Христовой, я вижу ЕДИНСТВЕННУЮ возможность спасения своей грешной души и надежду на жизнь вечную.



Божья Воля определила мне родиться в это время, в этой прекрасной стране, которою я безгранично люблю и быть верным чадом Украинской Православной Церкви. Церкви, которая учит меня любви к ближнему, защиты ближнего и смирению.



Вместе с вами переживая все волнения, мысли и чувства, видя как сегодня происходит повторение Каинового греха , я понимаю что чувство злобы и ненависти начинает захватывать мой ум, сердце и душу. Поэтому ориентируюсь на Предстоятеля нашей Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который абсолютно ясно и понятно дал оценку всему происходящему, назвав вещи своими именами. И так же, принимаю за основу, его духовное наставление, в которм он особо отметил, что сейчас, в это трагическое время, нужно больше молиться.

Посему, начиная подготовительный процесс, ухожу в сугубый духовный, спортивный и ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОСТ!!!

Прошу ваших молитв и поддержки, чтобы с максимально отдачей подготовиться к поединку, чтобы достойно исполнить, жизненное спортивное послушание, возложенное на меня Богом, а через него прославить нашу неньку Украину и подарить всем вам красивый поединок!



Все будет БОГ, все будет ЛЮБОВЬ, все будет УКРАИНА!