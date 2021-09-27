Усик сделал эксклюзивный подарок Илону Маску после победы над Джошуа

27 сентября 2021 , 19:02
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Источник:

24 канал

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO Александр Усик решил сделать подарок американскому миллиардеру и инженеру Илону Маску после победного боя с британцем Энтони Джошуа.

34-летний украинец подарит Маску свою криптовалюту – NFT токен и космический костюм JAXET, в котором он выходил на ринг в ночь на 26 сентября.

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"Спасибо всем за поддержку! Идеальная ночь, чтобы выразить свое уважение Илону Маску и сделать особый подарок – мой личный токен NFT и индивидуально разработанный костюм JAXET. Илон, чемпион зовет", – написал новоиспеченный обладатель четырех поясов в супертяжелом весе.

Усик отобрал титулы Джошуа: коротко

  • Александр Усик в ночь с 25 на 26 сентября победил Энтони Джошуа. Украинский боксер отобрал у британца чемпионские титулы WBO, WBA, IBF, IBO.
  • Бой состоялся в Лондоне на переполненном стадионе Тоттенхэм. После победы Усик разрыдался в ринге и станцевал гопак.
  • Усик только третий после братьев Кличко украинский чемпион мира в тяжелом весе. Также Усику удалось стать третьим боксером в истории, выигравшим чемпионские титулы в крузервейте и хэвивейте.
Автор: Юрій Семенюк