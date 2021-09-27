34-річний українець подарує Маску свою криптовалюту – NFT-токен і космічний костюм JAXET, в якому він виходив на ринг у ніч на 26 вересня.
До слова Все вирішила кінцівка бою: Усик міг програти Джошуа – записки суддів
"Дякую всім за підтримку! Ідеальна ніч, щоб висловити свою повагу Ілону Маску і зробити особливий подарунок – мій особистий токен NFT і індивідуально розроблений костюм JAXET. Ілоне, чемпіон кличе", – написав новоспечений володар чотирьох поясів у суперважкій вазі.
Усик відібрав титули Джошуа: коротко
- Олександр Усик у ніч з 25 на 26 вересня переміг Ентоні Джошуа. Український боксер відібрав у британця чемпіонські титули WBO, WBA, IBF, IBO.
- Бій відбувся у Лондоні на переповненому стадіоні Тоттенхем. Після перемоги Усик розридався у ринзі та станцював гопак.
- Усик тільки третій після братів Кличків український чемпіон світу у важкій вазі. Також Усику вдалося стати третім боксером в історії, який виграв чемпіонські титули у крузервейті та хевівейті.