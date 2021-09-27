34-летний украинец подарит Маску свою криптовалюту – NFT токен и космический костюм JAXET, в котором он выходил на ринг в ночь на 26 сентября.

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"Спасибо всем за поддержку! Идеальная ночь, чтобы выразить свое уважение Илону Маску и сделать особый подарок – мой личный токен NFT и индивидуально разработанный костюм JAXET. Илон, чемпион зовет", – написал новоиспеченный обладатель четырех поясов в супертяжелом весе.

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