34-летний украинец подарит Маску свою криптовалюту – NFT токен и космический костюм JAXET, в котором он выходил на ринг в ночь на 26 сентября.
К слову Все решила концовка боя: Усик мог проиграть Джошуа – записки судей
"Спасибо всем за поддержку! Идеальная ночь, чтобы выразить свое уважение Илону Маску и сделать особый подарок – мой личный токен NFT и индивидуально разработанный костюм JAXET. Илон, чемпион зовет", – написал новоиспеченный обладатель четырех поясов в супертяжелом весе.
Усик отобрал титулы Джошуа: коротко
- Александр Усик в ночь с 25 на 26 сентября победил Энтони Джошуа. Украинский боксер отобрал у британца чемпионские титулы WBO, WBA, IBF, IBO.
- Бой состоялся в Лондоне на переполненном стадионе Тоттенхэм. После победы Усик разрыдался в ринге и станцевал гопак.
- Усик только третий после братьев Кличко украинский чемпион мира в тяжелом весе. Также Усику удалось стать третьим боксером в истории, выигравшим чемпионские титулы в крузервейте и хэвивейте.