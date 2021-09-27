Определить победителя боя пришлось судьям – ни Усик, ни Джошуа не смогли нанести заключительный удар, который бы привел к нокауту. При этом ближе к этому был украинский боксер – именно в решающем 12 раунде.

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Записки судей

Победа Усика состоялась по той причине, что она была сверхубедительной. Если бы преимущество украинского боксера не было бы таким великим, то решение судей было бы на пользу Джошуа. Этого боялись все поклонники Усика, и этот сценарий был вполне реальным.

Усик владел преимуществом, был активнее, практически в каждом раунде отмечался точными и акцентированными попаданиями, тогда как Джошуа вел себя очень пассивно и ждал своего шанса. Однако в судейских записках по итогам восьми раундов была ничья – 77:75, 76:76, 76:77.

Результат боя решил бы вердикт британца Ховарда Фостера, который отдал Джошуа пять из первых восьми раундов. На карточках американца Стива Вейсфилда была ничья, в украинца Виктора Фесеченко Усик вел с отрывом в одно очко.

Однако в последних четырех раундах Усик не оставил никому сомнений. Все три судьи единогласно их отдали украинскому боксеру, что и определило его победу. Иначе просто нельзя было поступить, если судьям дорога их репутация, и они еще хотели бы поработать на боях такого уровня.

"Он выигрывал после восьми раундов. Но девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый раунды он проиграл – на каждой карточке. Это и повлияло на результат, но это чемпионские раунды", – сказал после боя Эдди Хирн.



Записки судей в бою Усик – Джошуа

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