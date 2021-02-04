Це велике пограбування: Усик про бій Ломаченко – Лопес
Василь Ломаченко у жовтні 2020 року програв Теофімо Лопесу у бою за звання абсолютного чемпіона світу. Олександр Усик, кум Ломаченка, розповів, що не спілкувався з Василем після поразки.
Джерело: Ходят Слухи
34-річний Усик зізнався, що йому було достатньо побачити очі Ломаченка, щоб зрозуміти стан боксера.
До речі Реванш Ломаченко – Лопес може відбутися вже у 2021 році
На думку Усика, Ломаченка пограбували у поєдинку з Лопесом. Як відомо, Василь програв одноголосним рішенням суддів, але не приймає поразку.
Я не розмовляв з ним про це і навіть не хочу про це розмовляти. Я хотів побачити його очі, я хотів почути його голос і стан. Я побачив та почув і зрозумів – так, він переживає, тому що це достатньо велике пограбування з моєї точки зору. Але він впорався... Всередині він був достатньо зібраний,
– сказав Усик.
Лопес погодиться на реванш
Усик вважає, що реванш між Ломаченком та Лопесом відбудеться. На думку Олександра, 23-річний Теофімо погодиться на другий бій.
"Лопес, вигравши пояси, думав, що його почнуть закидувати пакетами по 100 тисяч доларів. Це все ілюзія", – сказав Усик.
Українець вважає, що реванш Ломаченка з Лопесом збере "нормальну касу".
Варте уваги Чому реванш Ломаченко – Лопес не включили в контракт: відповідь менеджера
Чи реальний реванш?
- Після перемоги над Ломаченком чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO, IBF Лопес стверджує, що Василь – "перегорнута сторінка". Теофімо прагне сконцентруватися на інших бійцях.
- Водночас команда Ломаченка вірить, що Лопес погодиться на реванш, адже в легкій вазі немає суперника, з яким Теофімо заробить солідний гонорар.
- Там заявили, що навіть встигли провести переговори про другий бій. Поєдинок може відбутися у Досі (Катар).
- Втім, Лопес на фоні цієї інформації від команди Ломаченка сказав, що в наступному поєдинку зустрінеться з Джорджем Камбососом.
Поділитися новиною
-
Чи приїде Ілон Маск в Україну і чи полетить українець на Місяць: цікаві ставки від букмекерів2 лютого , 12:05
-
Це все маячня: Селезньов вперше прокоментував скандальне відрахування з Колоса1 лютого , 19:13
-
Російський боєць ММА Мусаєв переміг суперника, а потім влаштував масове побоїще: відео31 січня , 11:50