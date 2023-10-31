В коммерческом шоу победу одержал Тайсон Фьюри раздельным решением судей. Это вызвало много споров, ведь камерунец в бою успел отправить британца в нокдаун и выглядел не хуже своего соперника.

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Усик прививал Роналду любовь к боксу

Главным же стало то, что Нганну неоднократно попадал в Фьюри и поэтому с большой вероятностью бой за абсолют между Александром Усиком и "Жадным пузом" будет перенесен на более поздний срок. Ожидалось, что объявление даты "боя века" состоится сразу после выставочного шоу, но этого не произошло.

Позже промоутер Тайсона Фьюри заявил, что бой 23 декабря не состоится, несмотря на то, что, по словам менеджера Александра Усика, именно эта дата прописана в их контракте

Хотя бой за абсолют снова "подвисает" из-за боязгливой позиции "Жадного пуза", Александр Усик не зря съездил в Саудовскую Аравию. Он победил Тайсона Фьюри в дуэли взглядов и сейчас выглядит увереннее будущего соперника, а также просто приятно провел время.

Одной из интересностей стало то, что украинец сидел рядом с Криштиану Роналду на поединке мощных панчеров. Усик рассказал о чем они говорили, когда следили за ходом шоу:

Я был на боксе как зритель. Ибо как боксер всегда в ринге. В этот раз просто наслаждался поединком, как и все остальные. Говорил с Роналду обо всем, что происходило вокруг. Я поощрял Криштиану больше интересоваться боксом, рассказывал, что происходило, объяснял, что он видит в ринге. Он очень простой человек, ценю его, я являюсь его поклонником.

Интересно. После боя Тайсон Фьюри прокомментировал возможную дату боя против Александра Усика. Британец снял с себя всю ответственность и перевел ее на организаторов, заявив, что они со всем разберутся, но сообщил, что у него нет рассечения, поэтому шанс на проведение "боя века" в 2023 году все еще остается.