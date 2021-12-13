Усик: Нас с Ломаченко ничего не делает особенными

Украинский боксер назвал человека, который приложил максимум усилий для победы Ломаченко над Ричардом Комми. Александр Усик рассказал, что он и Василий обычные ребята, которых в мире много.

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Однако в Украине есть специалист, который умеет из обычных боксеров делать чемпионов. По мнению Усика именно тренер и отец Василия Ломаченко перевернул историю украинского бокса с ног на голову.

Нас с Ломаченко ничего не делает особенным. Мы обычные ребята, таких миллионы. Просто есть один молодой человек – это Папаченко, который перевернул украинский бокс с ног на голову. Он просто попросил нас сделать какие-то невозможные вещи. Он попросил нас, не принуждая,

– заявил Усик.

Александр рассказал, что нужно для того, чтобы победить – нужно перешагнуть через себя и выйти за абсолютные границы. Всегда нужно делать больше, чем от тебя требуют.

"Если я понимаю, что на другом конце света парень бежит 10 километров, я должен пробежать 11. Если он плывет 10 километров, я должен проплыть 11. Если он ложится спать в 11, я должен ложиться в 10 и чуть больше спать", – добавил чемпион мира.

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