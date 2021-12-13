Усик: Я не знаю, с кем биться дальше

Боксеру хотелось бы привезти шоу в родную страну. Александр Усик хочет провести следующий бой на глазах у украинских фанатов.

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Если бы все зависело только от Усика, Александр отбоксировал бы на стадионе в Киеве. Боксер хотел бы порадовать свою публику. Однако место для проведения поединка отбирают по принципу, где к нему будет приковано наибольшее внимание, где можно будет заработать как можно больше денег.

Я не знаю, с кем драться дальше. Я думаю, что все будет происходить там, где больше будет денег, потому что это бизнес. Понятно, что от нас очень многое зависит, но все крутится, люди вкладывают деньги,

– заявил украинский боксер.

О бое на НСК "Олимпийский" Усик заговорил еще после первой встречи с Энтони Джошуа. Александр отметил, что хочет провести реванш с британцем и на своей территорией. Энтони тоже не против такой идеи украинца.

Усик будет биться с Джошуа