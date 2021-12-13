Усик: Я не знаю, с кем биться дальше
Боксеру хотелось бы привезти шоу в родную страну. Александр Усик хочет провести следующий бой на глазах у украинских фанатов.
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Если бы все зависело только от Усика, Александр отбоксировал бы на стадионе в Киеве. Боксер хотел бы порадовать свою публику. Однако место для проведения поединка отбирают по принципу, где к нему будет приковано наибольшее внимание, где можно будет заработать как можно больше денег.
Я не знаю, с кем драться дальше. Я думаю, что все будет происходить там, где больше будет денег, потому что это бизнес. Понятно, что от нас очень многое зависит, но все крутится, люди вкладывают деньги,
– заявил украинский боксер.
О бое на НСК "Олимпийский" Усик заговорил еще после первой встречи с Энтони Джошуа. Александр отметил, что хочет провести реванш с британцем и на своей территорией. Энтони тоже не против такой идеи украинца.
Усик будет биться с Джошуа
- Тайсон Фьюри официально получил своего обязательного следующего соперника. Им стал Диллиан Уайт. Поэтому все слова о бое Фьюри – Усик остались только слухами.
- Еще после первого боя Джошуа активировал опцию реванша с украинцем. Александр не прочь во второй раз выйти на ринг против соперника из Великобритании.
- В интернете распространялась информация, что Джошуа вроде бы не прочь отсрочить бой с Усиком ради поединка украинца с другим британцем Фьюри. Он готов был взять 40 миллионов долларов и отойти в сторону. Но теперь третьего боксера в противостоянии Усика и Джошуа уже нет.