Предлагал больше денег: Усик пытался отговорить Беринчика от боя с Лобовым

Уже 24 июля Денис Беринчик проведет бой на голых кулаках против бывшего бойца UFC Артема Лобова. Александр Усик пытался отговорить своего друга от этой затеи.

Усик даже предлагал заплатить вдвое больше, чем Денису пообещали организаторы боя.

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"Говорит: "Вот сколько тебе дают? Даю в два раза больше, но остановись. Вот прям сейчас беру и останавливаю тебя". Я говорю: "Сань, ты извини. Сейчас у меня есть удочка. Я хочу поймать. А ты мне сейчас даешь рыбу. Извини, я не могу так просто взять деньги. Ну как?" – рассказал Беринчик.

Что известно о бое Беринчик – Лобов