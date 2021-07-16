Усик навіть пропонував заплатити в два рази більше, ніж Денису пообіцяли організатори бою.

До слова Берінчик – Лобов: стартував продаж квитків на бій – ціна

"Каже: "От скільки тобі дають? Даю в два рази більше, але зупинися. Ось прям зараз беру і зупиняю тебе". Я кажу: "Сань, ти вибач. Зараз у мене є вудка. Я хочу зловити. А ти мені зараз даєш рибу. Вибач, я не можу так просто взяти гроші. Ну як?" – розповів Берінчик.

Що відомо про бій Берінчик – Лобов