Усик навіть пропонував заплатити в два рази більше, ніж Денису пообіцяли організатори бою.
До слова Берінчик – Лобов: стартував продаж квитків на бій – ціна
"Каже: "От скільки тобі дають? Даю в два рази більше, але зупинися. Ось прям зараз беру і зупиняю тебе". Я кажу: "Сань, ти вибач. Зараз у мене є вудка. Я хочу зловити. А ти мені зараз даєш рибу. Вибач, я не можу так просто взяти гроші. Ну як?" – розповів Берінчик.
Що відомо про бій Берінчик – Лобов
- Денис Берінчик та ірландський росіянин Артем Лобов 24 липня проведуть бій на голих кулаках. Поєдинок відбудеться 24 липня у Палаці спорту в Києві.
- Поєдинок мав відбутися 19 червня, однак був перенесений через травму Берінчика.
- Попередній бій Берінчик провів 21 березня за правилами боксу. Український боксер переміг чилійця Хосе Санчеса та вп'яте захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.