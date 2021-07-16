Усик даже предлагал заплатить вдвое больше, чем Денису пообещали организаторы боя.
К слову Беринчик – Лобов: стартовала продажа билетов на бой – цена
"Говорит: "Вот сколько тебе дают? Даю в два раза больше, но остановись. Вот прям сейчас беру и останавливаю тебя". Я говорю: "Сань, ты извини. Сейчас у меня есть удочка. Я хочу поймать. А ты мне сейчас даешь рыбу. Извини, я не могу так просто взять деньги. Ну как?" – рассказал Беринчик.
Что известно о бое Беринчик – Лобов
- Денис Беринчик и ирландский россиянин Артем Лобов 24 июля проведут бой на голых кулаках. Поединок состоится 24 июля во Дворце спорта в Киеве.
- Поединок должен был состояться 19 июня, однако был перенесен из-за травмы Беринчика.
- Предыдущий бой Беринчик провел 21 марта по правилам бокса. Украинский боксер победил чилийца Хосе Санчеса и в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.