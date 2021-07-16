Усик даже предлагал заплатить вдвое больше, чем Денису пообещали организаторы боя.

К слову Беринчик – Лобов: стартовала продажа билетов на бой – цена

"Говорит: "Вот сколько тебе дают? Даю в два раза больше, но остановись. Вот прям сейчас беру и останавливаю тебя". Я говорю: "Сань, ты извини. Сейчас у меня есть удочка. Я хочу поймать. А ты мне сейчас даешь рыбу. Извини, я не могу так просто взять деньги. Ну как?" – рассказал Беринчик.

Что известно о бое Беринчик – Лобов