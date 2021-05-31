Бой состоится в Киеве

Лига кулачных боев Mahatch объявила о старте продаж билетов на бой Беринчика с бывшим бойцом UFC Артемом Лобовым.

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Цена на билеты варьируется от 600 до 3000 гривен.