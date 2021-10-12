Усик проведет реванш с Джошуа: победитель боя сразится с Уайтом или Фьюри
Источник:ютуб-канал iFL TV
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о потенциальных следующих поединках. Александр Усик попытается во второй раз победить Энтони Джошуа.
Следующий соперник Усика или Джошуа
Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, заявил, что его клиент снова выйдет на ринг против украинца Александра Усика. Оба боксера заинтересованы в реванше.
Кстати Джошуа не нужна помощь Фьюри, чтобы победить Усика, – промоутер Хирн
"Как фанаты, мы должны устроить бой Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт. Представьте себе это шоу, представьте поединок. Будет большая раскрученность, больше миллиона покупок PPV, а трибуны стадиона будут заполнены до отказа. Это большой бой. Если учесть то, что Джошуа проведет поединок с Усиком, то с кем еще вы хотели бы увидеть Фьюри?".
Победитель боя Фьюри – Уайт сразится с триумфатором реванша Александр Усик – Энтони Джошуа,
– сказал Хирн.
Отметим, что Фьюри в своем последнем поединке нокаутировал Деонтея Уайлдера. После победного боя британец заговорил о реванше Усика и Джошуа. Тайсон стал ближе на шаг к противостоянию с украинцем, но не спешит боксировать с Александром. Фьюри дождется реванша соперников.Реванш Усик – Джошуа может состояться в феврале – марте 2022 года.
Реванш Усик – Джошуа: что известно
- Еще до объявления результатов первого боя Джошуа заговорил о реванше. Британец очень пассивно провел первый поединок с Усиком, поэтому понимал, что проиграл титульный бой. Энтони еще на ринге сказал Александру, что теперь знает, как его побить.
- Усик отобрал у соперника его титулы чемпиона по четырем версиям – WBO, WBA, IBF, IBO. Украинец готов провести реванш. Украинская команда боксера хочет привезти шоу в Украину. Такой вариант Эдди Хирн назвал маловероятным, но не возразил, что реванш может состояться в Киеве.
- Энтони готов побоксировать на глазах украинских фанатов. Напомним, что в первом поединке Усик победил соперника по единогласному решению судейских записок.
- По словам британского промоутера, Джошуа уже официально активировал опцию реванша. Интересно, что если б в первом бою поражение потерпел Усик, то шанса взять реванш у украинского боксера по условиям соглашения не было бы.