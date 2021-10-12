Усик проведет реванш с Джошуа: победитель боя сразится с Уайтом или Фьюри

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о потенциальных следующих поединках. Александр Усик попытается во второй раз победить Энтони Джошуа.

Следующий соперник Усика или Джошуа

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, заявил, что его клиент снова выйдет на ринг против украинца Александра Усика. Оба боксера заинтересованы в реванше.

Кстати Джошуа не нужна помощь Фьюри, чтобы победить Усика, – промоутер Хирн

"Как фанаты, мы должны устроить бой Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт. Представьте себе это шоу, представьте поединок. Будет большая раскрученность, больше миллиона покупок PPV, а трибуны стадиона будут заполнены до отказа. Это большой бой. Если учесть то, что Джошуа проведет поединок с Усиком, то с кем еще вы хотели бы увидеть Фьюри?".

Победитель боя Фьюри – Уайт сразится с триумфатором реванша Александр Усик – Энтони Джошуа,

– сказал Хирн.

Отметим, что Фьюри в своем последнем поединке нокаутировал Деонтея Уайлдера. После победного боя британец заговорил о реванше Усика и Джошуа. Тайсон стал ближе на шаг к противостоянию с украинцем, но не спешит боксировать с Александром. Фьюри дождется реванша соперников.

Реванш Усик – Джошуа: что известно

Реванш Усик – Джошуа может состояться в феврале – марте 2022 года.