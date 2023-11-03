В результате победу разделенным решением судей получил все же "Жадное пузо". Однако она оказалась очень спорной и вызвала немало критики экспертов в адрес рефери, по их мнению, ограбивших камерунского бойца.

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Нганну удивил Усика

После этого поединка должно было состояться официальное объявление даты боя за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Однако, из-за возникших у британца проблем, этого не произошло.

На следующий день промоутер "Жадного Фьюри" заявил, что бой не состоится 23 декабря, хотя, по словам украинского боксера, контракт подписан именно на эту дату.

Александр Усик прокомментировал запутанную ситуацию, которая сложилась вокруг предстоящего поединка за абсолютного чемпиона. Он в очередной раз подчеркнул, что готовится выйти в ринг против британца уже в 2023 году:

Мой бой с Тайсоном Фьюри? Он должен пройти 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. У нас это есть в договоре – на бумаге. Фрэнк Уоррен многое говорил, обвиняя меня в том, что никогда не происходило. И знаете что? У нас есть контракт. И в контракте написано, что бой должен состояться 23 декабря, несмотря ни на что.

Также украинский чемпион поделился впечатлениями от самого поединка Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну, за которым он наблюдал вместе с Криштиану Роналду.

"Бой Фьюри против Фрэнсиса Нганну? Меня это беспокоило – я очень волновался. Я бы отдал Нганну максимум три раунда. Я не могу точно знать, что на самом деле в голове Тайсона, но, вероятно, он реально недооценил своего противника.

Я думал, что это должно быть показательное сражение. Видите, люди всякое говорили, а в конце дня Нганну вышел на ринг и поразил мир тем, что сделал. Сам я не верил, что у Нганну будут какие-то шансы, а Фрэнсис просто закрыл всем рты.

Можем ли увидеть их бой-реванш? Наверное. После того, как мы побоксируем с Тайсоном Фьюри 23 декабря, у них может быть соглашение по этому поводу", – сказал Усик.

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Украинский боксер раскрыл свою стратегию на бой против "Жадного пуза" и заверил, что не следит за подготовкой британца:

Как победить Фьюри? Я никогда не думаю об этом так. Я знаю, что Тайсон – непростой человек и иногда любит притворяться. Но моя стратегия состоит в том, что я должен быть готов к бою на 100 процентов или даже больше. И то, как подготовлен Тайсон Фьюри, меня не беспокоит. Это его дело.



Я не буду рассказывать вам о тактике, потому что Тайсон Фьюри может это прочесть. Вполне возможно, что до 23 декабря он будет в гораздо лучшей форме.

Справка. Пока вопрос об окончательной дате проведения "боя века" до сих пор остается открытым. Тем не менее, по информации известного инсайдера, поединок состоится в феврале 2024 года.