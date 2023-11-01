Недавно стало известно о том, что Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракт на проведение боя. В нем должен определиться абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

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Бой переносится на февраль?

Команда украинца сообщала, что стороны договорились на 23 декабря. Впрочем, после боя Тайсона с Фрэнсисом Нганну (победа раздельным решением) команда британца требует переноса поединка на следующий год.

Сторона "Цыганского короля" апеллирует, что Фьюри получил травму. В бою против Нганну Тайсон побывал в нокдауне и получил два рассечения. Между тем, известный боксерский инсайдер Майк Коппинджер пролил свет на новую дату.

Он сообщает, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира должен пройти в феврале 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). При этом Усик заявлял, что не согласится на перенос встречи с 23 декабря.

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Достижения Усика и Фьюри

Напомним, что Александру принадлежат пояса WBA, WBO и IBF, тогда как Фьюри принадлежит титул WBC. В последнем пока поединке украинец победил нокаутом Даниэля Дюбуа.

К слову, Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном уровне. У Александра 21 победа в 21-м поединке, тогда как Тайсон выиграл 34 боя из 35-ти. Еще раз "Цыганский король" расписал ничью с Деонтеем Уайлдером.