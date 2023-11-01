В бою "Жадное пузо" однажды побывал в нокдауне и в общем выглядел очень неубедительно. Ему отдали победу раздельным решениям судей – 94:95, 96:93, 95:94.

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Комментатор раскритиковал позорное решение судьи

Этот бой вызвал немалый ажиотаж после окончания, ведь никто не ожидал увидеть, что обладатель титула WBC не будет иметь преимущества над дебютантом в боксе. При этом даже британские болельщики в большинстве своем считают, что камерунского бойца засудили.

Известный комментатор UFC Джо Роган также не прошел в стороне от этой битвы. Он отреагировал на результат судейских записок и разнес рефери Хуана Карлоса Пелайо, который насчитал уверенную победу Тайсона Фьюри.

Фрэнсис Нганну отправил в нокдаун Тайсона Фьюри в третьем раунде, избив его в восьмом раунде. Большинство людей, включая меня, считали, что он должен был победить, включая большинство боксеров, большинство боксерских обозревателей.



Нганну проиграл в одно очко на одной судейской карточке. На другой судейской карточке он выиграл, а еще один судья, который должен сесть в тюрьму, выставил счет 96:93 в пользу Тайсона Фьюри, это просто возмутительно,

– заявил Роган.

Отметим, что после боя Фрэнсис Нганну также заявил, что это был позор для бокса, а рефери стоит наказать, а бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что у британского боксера могут возникнуть ментальные проблемы, ведь 99.9 процента людей считают, что победителем поединка был камерунский боец.

Важно. Из-за провального боя в исполнении Тайсона Фьюри сорвалось объявление официальной даты битвы за абсолютного чемпиона против Александра Усика. Ожидалось, что она состоится 23 декабря, однако, по последней информации, все идет к тому, что спортсмены выйдут в ринг в феврале 2024 года.