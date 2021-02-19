Український супертяж Олександр Усик – палкий фанат київського Динамо. Однак у єврокубках вболіває за всі українські клуби.

Непереможний український боксер Олександр Усик 18 лютого став гостем студії на каналі "Volia Football 1" перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи Маккабі – Шахтар.

Це не можна пропустити Як Буяльський розкішним дальнім ударом відкрив рахунок у матчі Динамо – Брюгге: відео

Підтримка чемпіона

У розмові з коментатором та ведучим програми Володимиром Кобельковим Усик зізнався, що підтримує українські клуби на міжнародній арені. Всі знають, що боксер є палким вболівальником київського клубу, але Олександр зізнався, що підтримує і Шахтар.

Вболіваю за Динамо, я переживаю за цю команду серцем, але якщо якась інша команда з моєї країни грає на євроарені, я буду її підтримувати теж. Так не може бути, що за тих вболіваю, а за інших в єврокубках – ні,

– заявив Усик.

Цікаво, що Усик неодноразово викладав світлини у футболці київського Динамо, чим викликав доволі неоднозначні коментарі зі сторони фанатів "гірників". В обговоренні перед грою також взяв участь легендарний захисник Володимир Єзерський.

Наголосимо, що матч Динамо – Брюгге завершився нічиєю у Києві 1:1. Єдиний гол за киян забив Віталій Буяльський. А у другому поєдинку за участь українського гранда Шахтар з комфортним рахунком здобув перемогу над Маккабі в Ізраїлі. Результативними ударами відзначились Алан Патрік та Тете.

Усик перед матчем Маккабі – Динамо