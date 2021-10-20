Усик приобрел себе "монстра на колесах" после победы над Джошуа: фото
20 октября 2021 , 09:48Читати новину українською
Источник:инстаграм Александра Усика
После победы над Энтони Джошуа новый чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик отдохнул в Грузии, а затем в Украине порадовал себя дорогим подарком.
У себе в сториз боксер выложил фото за рулем новой машины – шестиколесного Mercedes-Benz G 63 AMG 6X6 EXCLUSIVE, стоимость которого в Украине может составлять более миллиона евро.
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Александр Усик с женой в новой машине / инстаграм боксера
Совсем недавно Усик сделал предыдущую обновку – Audi RS Q8 (от 155 тысяч евро до 190 тысяч евро).
Реванш Усик-Джошуа: что известно
- Боксеры должны провести реванш до 25 апреля. Второй поединок запланирован на февраль – март 2022 года.
- В первом поединке Усик одержал победу по единогласному решению судей. Произошло это на глазах родных болельщиков Джошуа.
- Пока неизвестно, где состоится реванш. Украинская команда хочет провести поединок в Киеве.
- Оба бойца будут настроены лишь на победу. Британец захочет реабилитироваться в глазах сторонников, а главной задачей Александра будет сохранение чемпионских поясов, которые он отобрал у соперника.