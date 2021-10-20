Усик приобрел себе "монстра на колесах" после победы над Джошуа: фото

После победы над Энтони Джошуа новый чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик отдохнул в Грузии, а затем в Украине порадовал себя дорогим подарком.

У себе в сториз боксер выложил фото за рулем новой машины – шестиколесного Mercedes-Benz G 63 AMG 6X6 EXCLUSIVE, стоимость которого в Украине может составлять более миллиона евро.

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Александр Усик с женой в новой машине / инстаграм боксера

Совсем недавно Усик сделал предыдущую обновку – Audi RS Q8 (от 155 тысяч евро до 190 тысяч евро).

Реванш Усик-Джошуа: что известно