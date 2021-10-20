Джеймс Али Башир знает, как Усику стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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Я считаю, Усик может биться быстро. Он может уйти от всех этих драк и суеты. И может победить Фьюри судейским решением,

– считает Башир.

"Джошуа? Если Энтони не откинет свою глупую гордость, то он проиграет и в реванше тоже. Потому что он не побьет Усика с той же психологией, с которой выходил на ринг. Он не сделает с Усиком то же, что сделал во втором бое с Руисом. Потому что в реванше будет совсем другой Усик, чем тот, который взял титулы. Он может выглядеть волком, который хочет сохранить свои пояса. Поэтому у Джошуа будет даже более тяжелый бой, чтобы забрать титулы назад", – заявил специалист.

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