Специально для Усика сделали новые кованые диски, которые подходят под этот автомобиль.

К слову Усик шокировал англичан своим видом перед боем с Джошуа: фото



Новая машина Александра Усика​ / Фото: Instagram

Отметим, что такое авто на рынке, в зависимости от комплектации, стоит от 155 тысяч евро до 190 тысяч евро – тоесть, от 4,8 млн до 5,9 млн в гривнах.

Усик проведет следующий бой с Джошуа