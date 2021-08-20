Специально для Усика сделали новые кованые диски, которые подходят под этот автомобиль.

К слову Усик шокировал англичан своим видом перед боем с Джошуа: фото


Новая машина Александра Усика​ / Фото: Instagram

  • Отметим, что такое авто на рынке, в зависимости от комплектации, стоит от 155 тысяч евро до 190 тысяч евро – тоесть, от 4,8 млн до 5,9 млн в гривнах.

Усик проведет следующий бой с Джошуа

  • Бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба Тоттенхэм.
  • Британец проведет вторую защиту своих титулов, после того, как вернул их в декабре 2019 года в бою с Энди Руисом.
  • Для Усика это будет только третий бой в тяжелом весе. В предыдущем поединке Усик одолел Дерека Чисору.