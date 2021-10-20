У себе в сторіз боксер виклав фото за кермом нової машини – шестиколісного Mercedes-Benz G 63 AMG 6X6 EXCLUSIVE, вартість якого в Україні може складати понад мільйон євро.

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Олександр Усик з дружиною у новій машині / інстаграм боксера

Зовсім недавно Усик зробив попередню обновку – Audi RS Q8 (від 155 тисяч євро до 190 тисяч євро).

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