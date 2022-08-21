Задницу он свою побьет, – Усик мощно ответил на одиозное заявление Фьюри: видео
Александр Усик не только разрушил надежды Энтони Джошуа на возвращение титулов, но и продолжил свой путь в бой за звание абсолютного чемпиона мира. Украинец ответил на слова Тайсона Фьюри после реванша.
Усик: Это ему снится каждый день
На послематчевой пресс-конференции немало вопросов интересовало прессу. Не обошли журналисты вниманием и одиозное заявление "Цыганского короля" после реванша, сообщает 24 канал.
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Ответ Усика был не менее интересен и вызвал улыбки на лицах присутствующих и овации в зале. Промоутер украинца Александр Красюк из-за смеха даже не смог сразу перевести на английский ответ боксера.
Написал что победит нас с Джошуа в один день? Это ему снится каждый день, когда он там кого-то победил. Вы знаете, что он побьет? Задницу он свою побьет,
– сказал Усик.
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В комментарии после победы Усик заявил, что хочет сразиться с Фьюри или не будет боксировать вообще.
Что такого сказал Фьюри
Британский боксер назвал у себя в инстаграмме это сражение одним из худших титульных поединков в этой весовой категории.
"Цыганский король" заявил, что победил бы Усика и Джошуа в один вечер.
Если быть честным с вами, ребята, после просмотра, оба они были дерьмом. Это был один из самых плохих титульных боев в тяжелом весе, которые я когда-либо видел. Это было дерьмо! Давайте! Я уничтожу их обоих в один вечер. "Цыганский король" останется здесь навсегда,
– сказал Тайсон.
Напомним, что Фьюри объявил об окончании карьеры после яркой победы над Деонтеем Уайлдером.
Главное о реванше и истерике Джошуа
- К этому поединку Энтони подошел в гораздо лучшей физической форме, но Усик не был слабее. Начало было за британцем, что можно сказать и о 8-й и 9-й раундах, где Джошуа неожиданно полностью перехватил инициативу. Но даже после этого Александр выдал невероятную 3-минутку в 10-м раунде.
- Такой несокрушимым характером был восхищен даже промоутер Джошуа. Эдди Хирн согласна с победой украинца и считает ее заслуженной.
- Напомним, что Усик победил Джошуа в реванше по раздельному решению судей. Двое рефери предпочли украинцу. Британский судья был на стороне земляка Энтони.
- AJ истерически воспринял поражение. Он оставил ринг после объявления победителя, но впоследствии вернулся и издал странную речь. Однако он отдал уважение Усику и напомнил о войне в Украине. Также на эмоциях британец бросил пояса Александра на землю.
- До этого Энтони вместе с Александром после финального гонга стали на колени друг перед другом, а после окунулись сине-желтым флагом.