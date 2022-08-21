Хирн: Подбежал в угол Джошуа и сказал, что ты его избил, Усику конец

Эдди Хирн, находившийся у ринга, был уверен, что мощные 8-й и 9-й раунды от Джошуа заставят Усика сложить руки. Однако то, что он увидел в чемпионском 10-м раунде, заставило его задумать и шокировать его.

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Украинец пропустил немало сильных ударов в корпус и голову за эти два раунда, но не сдался и выдал невероятную следующую 3-минутку.

Промоутер Джошуа даже к 10-му раунду успел подойти к Энтони и сделал утешительный для своего клиента прогноз. Впоследствии Хирн признал, что победа Усика была заслуженной. То, что он сделал после серьезных ударов Энтони, доказывает, что украинский боксер является одним из лучших в мире.

Я не думаю, что Джошуа выиграл. Это было близкое сражение, но заслуженная победа Усика. 10-й раунд – я не мог в это поверить. В конце 9-го раунда я подбежал в угол Джошуа и сказал, что ты его избил, Усику конец. А потом я увидел от Александра один из лучших раундов в истории супертяжелого дивизиона. Так что Усик заслуженно выиграл,

– заявил промоутер Джошуа.

Истерическое поведение Джошуа