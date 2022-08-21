Джошуа вспомнил об Оранжевой революции

Энтони Джошуа не сдерживал эмоций после того, как покинул ринг, но впоследствии вернулся к нему, пишет 24 канал. Олимпийский чемпион Лондона 2012 года заявил, что украинские боксеры одерживают победы, несмотря на то, что в Украине неспокойно.

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Джошуа вспомнил о бое Василия Ломаченко против Орландо Салидо в марте 2014 года, когда россия аннексировала Крым. Украинский боксер потерпел скандальное поражение, ведь Салидо неоднократно пробил ниже пояса и действовал за пределами правил.

Также Энтони Джошуа вспомнил легендарного чемпиона WBC Виталия Кличко, победившего в декабре 2004 года Дэнни Уильямс. В то время в Украине продолжалась Оранжевая революция.

Теперь же Усик защитил титулы чемпиона света, когда в Украине идет война.

Я видел это с Ломаченко в вашем втором бою с Орландо Салидо, в Украине были беспорядки. Виталий Кличко, когда он противостоял Дэнни Уильямсу, беспорядки – при таких обстоятельствах Усику удалось стать чемпионом,

– сказал Джошуа.

После этого британец попросил стадион похлопать Усику и назвал его чемпионом.

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