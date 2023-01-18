Боксер відкрив збір на відновлення житлового багатоквартирного будинку у місті Ірпені, що у Київській області. Помешкання багатьох українських родин постраждало внаслідок російського повномасштабного вторгнення.

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Усик: Ваші пожертви – це найкращий подарунок на день народження

Нагадаємо, що Ірпінь разом із Бучею, Гостомелем та іншими містечками солідно був знищений росіянами після 24 лютого. Там бої тривали понад місяць. 28 березня ЗСУ звільнили Ірпінь.

Олександр Усик, який потужно допомагає рідній країні у часи війни, не залишився осторонь чужої біди. Боксер витягнув із власної кишені 8 мільйонів на відбудову житлового будинку.

Близько 40 сімей зможуть повернутись у власні відбудовані домівки в Ірпені. Залишилось зібрати 4 мільйони із 12-ти.

Сьогодні у мене день народження. Єдине, чого я бажаю – це перемоги України. Хочу подякувати всім, хто її наближає. Так, я відкриваю збір коштів разом з UNITED24 на відбудову багатоквартирного будинку в Ірпені. Це дозволить 40 українським сім’ям повернутися до своїх домівок. Нам потрібно 12 мільйонів гривень. Я пожертвую 8 мільйонів особисто, і прошу вас допомогти зібрати ще 4 мільйони. Ваші пожертви – це найкращий подарунок на день народження, про який можна тільки мріяти,

– написав боксер.

Зверніть увагу! Зробити свій внесок у відновлення житлового будинку в Ірпені можна за посиланням. Станом на 18 січня 10:22 свої донати зробити 173 особи. Вже зібрано 211 тисяч доларів із 330 потрібних.

Усик розпочав збір на відновлення будинку в Ірпені: дивіться відео

Нагадаємо, що Усик поповнив компанію амбасадорів UNITED24. Публічними обличчями платформи є тенісистка Еліна Світоліна та футбольний наставник Андрій Шевченко.

Також Олександр був у рядах тероборони Київської області після 24 лютого. Він не хотів їхати за кордон заради реваншу проти Ентоні Джошуа. Але зробити це його вмовили військові, до яких так часто у госпіталь їздить боксер.

Другу зустріч Усика та Джошуа українці подивились безкоштовно. Олександр купив права на трансляцію бою для українського народу. Усик організував приліт декількох військових на бій проти Джошуа. Цим поєдинком Олександр привернув увагу світу до України, де досі триває війна проти Росії.

У статусі переможця реваншу Олександр миттєво повернувся в Україну, де зустрівся з президентом країни Володимиром Зеленським. Сторони обговорили купівлю генераторів для медичних закладів. Реванш проти Джошуа дозволив Усику солідно заробити, а частина з цих коштів пішла на потреби України.