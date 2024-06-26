25 июня Александр Усик опубликовал в своем инстаграме видеообращение. В нем он сообщил об отказе от чемпионского пояса IBF, пишет 24 Канал.

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Реванш важнее звания абсолютного чемпиона

Украинец фактически подарил свой чемпионский пояс победителю предстоящего поединка между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Бой между бывшими соперниками Усика состоится 21 сентября в Лондоне.

Со стороны поступок Александра выглядит очень благородным. Украинский чемпион вписал свое имя в историю мирового бокса, став первым абсолютом в эпоху четырех поясов.

Усик решил не удерживать силой чемпионский пояс IBF и добровольно объявил об отказе от титула. Поэтому с этого момента украинец больше не абсолютный чемпион мира.

У Усика не было выбора

Однако еще месяц назад позиция команды Усика была диаметрально противоположной.

Как известно, боксерская организация IBF требовала от Усика провести обязательную защиту титула. На тот момент это был хорват Филип Хргович. Однако украинец должен провести обязательный реванш с Тайсоном Фьюри. Именно так написано в его контракте. А потому бой с менее статусным боксером был совсем ему не нужен.

Сторона Усика настаивала на сохранении чемпионского пояса до реванша с Фьюри. Организация IBF также не исключала возможности сделать исключение из правил для Усика. Вполне вероятно, что Усику предложили провести бой с тем же Дюбуа или Джошуа. Однако это уже перевернутая страница в карьере чемпиона.

Подвешенную ситуацию с титулом IBF решил сам Усик. Он не стал ожидать, когда у него отберут чемпионский пояс и сыграл на опережение. Александр добровольно сделал титул вакантным.

По мнению британского журналиста Дэна Рафаэля, украинский чемпион был вынужден так сделать.

У Александра Усика действительно не было выбора. В первом контракте на бой с Тайсоном Фьюри было предусмотрено, что победитель мегафайта должен освободить титул IBF,

– написал Дани Рафаэль в Х (бывший твиттер).

Напомним, что реванш боя Усик – Фьюри состоится в Эр-Рияде 21 декабря. На кону поединка будут стоять только три пояса – WBO, WBA и WBC.