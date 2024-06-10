После получения заслуженного признания украинец шокировал заявлением о планах сменить весовую категорию. Это должно произойти после реванша с "Цыганским королем".

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Почему Усик хочет вернуться в крузервейт

Возможность такого сценария прокомментировал бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери. Он призвал серьезно относиться к словам Александра Усика и уверен, что тот не блефует:

Усик не тот парень, который будет шутить. Есть причины, почему он хочет спуститься в крузервейт и вы должны ему верить. Он не хочет драться с другими хевивейтерами. Он устал иметь дело с большими парнями, он рассказывал, что ему трудно держать всегда вес.

40-летний американец объяснил желание Александра Усика спуститься к крузервейту тем, что тот уже всем все доказал. По его мнению, продолжение выступлений в супертяжелой весовой категории добавит украинцу лишних рисков для сохранения безупречного боксерского наследия.

"Если Усик проиграет Джошуа или Фьюри, это можно будет понять, но если он не сможет победить Чжилея или Паркера могут возникнуть вопросы.

Чжан и Джозеф сложные соперники для Усика, особенно новозеландец, который из-за своего стиля и умения работать ногами является непростым соперником для Александра. Поэтому возвращение Усика в крузервейт вполне реально", – сказал Алгиери.

К слову. Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Он может стать седьмым и последним для украинского боксера в хевивейте.

Напомним, что в случае возвращения Александра Усика в крузервейт, он уже имеет потенциальных соперников, которые готовы выйти с украинцем в ринг на титульный бой.

Промоутер Бен Шалом заявил о заинтересованности проведения битвы с победителем пары Риакпоре – Биллем-Смит за пояс WBO. Также абсолюту хевивейта бросил вызов Джей Опетая – он владеет титулом IBF.