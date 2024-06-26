Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал первым абсолютом "королевской" весовой категории в эпоху четырех поясов. Впереди их ожидает реванш, но он уже будет иметь другой статус.

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Пояс IBF отныне вакантен

Все из-за того, что Александр Усик сделал вакантным чемпионский титул по версии IBF. О таком решении он объявил в своих соцсетях.

Этот пояс будет на кону боя между бывшими соперниками украинца – Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Он должен состояться 21 сентября в Лондоне, официально о проведении этого поединка ожидается, что объявят до конца июня.

Всем привет. Энтони и Даниэль, слушайте, знаю, пояс IBF важен для вас. Назовем это моим подарком на 21 сентября. Слава Богу за все. Слава Украине,

– сказал Усик.

Напомним, что Александр просрочил время обязательной защиты этого титула, но планировал сохранить его до боя против Фьюри. Команда украинца утверждала, что будет обращаться с такой просьбой к IBF, однако Усик изменил свое решение.

Федерация IBF уже подтвердила, что титул является вакантным. Также это событие прокомментировали менеджер и промоутер Александра Усика, заявив, что это было личное решение украинского боксера и он не обязан был этого делать.

Важно. Таким образом Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира. В реванше против Тайсона Фьюри на кону будут пояса WBC, WBA и WBO, на тот момент чемпионом по версии IBF уже будет Энтони Джошуа или Даниэль Дюбуа.

Отметим, что реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии. После этого украинский боксер может вернуться в крузервейт.