В 2019 году Джошуа уже терял титулы чемпиона мира. Британец сенсационно досрочно проиграл Энди Руису в США. Но уже через полгода Джошуа выиграл реванш и вернул чемпионские пояса.

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После первого поединка слава ударила Энди Руису в голову. Мексиканец вышел на реванш с весом 128 килограммов, что на семь больше, чем в первом поединке. В итоге для Джошуа не составило проблем перебоксировать соперника.

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Непобедимый Усик рассказал, что не расслабляется после победы. Боксер признался, что позволил себе вкусно поужинать после победы, но не смог заснуть.

"После победы вернулись в гостиницу. Мне заказали вкусную еду. Остался в номере, попытался заснуть, но так и пролежал без сна в постели вплоть до утра. Что ел? Куриный суп и гречку с грибами", – сказал 34-летний украинец.

Он заверил, что не намерен праздновать победу и уже ограничивает себя в питании.

Не намерен праздновать победу над Джошуа так, как это делал Энди Руис. Даже сейчас за обеденным столом пока все наслаждаются вином, я продолжаю наслаждаться вкусом негазированной воды,

– заявил Усик.

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