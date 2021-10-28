У 2019 році Джошуа вже втрачав титули чемпіона світу. Британець сенсаційно достроково програв Енді Руїсу у США. Та вже через пів року Джошуа виграв реванш і повернув чемпіонські пояси.

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Після першого поєдинку слава вдарила Енді Руїсу в голову. Мексиканець вийшов на реванш з вагою 128 кілограмів, що на сім більше, аніж у першому поєдинку. У підсумку Джошуа не склало проблеми перебоксувати суперника.

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Непереможний Усик розповів, що не розслабляється після перемоги. Боксер зізнався, що дозволив собі смачно повечеряти після перемоги, але не зміг заснути.

"Після перемоги повернулися до готелю. Мені замовили смачну їжу. Залишився у номері, спробував заснути, але так і пролежав без сну в ліжку аж до ранку. Що їв? Курячий суп та гречку з грибами", – сказав 34-річний українець.

Він запевнив, що не має наміру святкувати перемогу та вже обмежує себе в харчуванні.

Не маю наміру святкувати перемогу над Джошуа так, як це робив Енді Руїс. Навіть зараз за обіднім столом поки всі насолоджуються вином, я продовжую насолоджуватися смаком негазованої води,

– заявив Усик.

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