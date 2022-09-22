В конце августа Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Триумф в поединке-реванше позволил украинцу оставить при себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Александр поделился своим мнением о втором поединке против AJ. Он сравнил свою тактику с действиями украинской армии, которая дает отпор россиянам-оккупантам уже восемь лет.

Когда только начали наши ребята нормально так отвечать и лупить орков, тактика была похожа на мою. Пробил, сместился, пробил, сместился. То есть, ты не остаешься на том месте, откуда ты атаковал. Смещаясь с места атаки, ты еще атакуешь. Двойной флешбек у оппонента выходит. Пацаны очень сильно делают свою работу. Многие подразделения, которые просто невероятно выполняют свою работу. Все ребята, защищающие страну, это мощь, это сила,

– заявил Усик.

Сам боксер постоянно помогает ВСУ в войне против России. Недавно Усик посетил бомбоубежище в Житомире и собрал помощь для бойцов житомирской 95-й десантно-штурмовой бригады

Состоится ли бой Усик – Фьюри?

Напомним, что после победы над Джошуа Усик планировал сразиться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Сначала "Цыганский король" объявил об уходе на пенсию, однако позже согласился на поединок.

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Впрочем, условием Тайсона является сражение в декабре этого года, однако Александр уже не планирует выходить в ринг в 2022 году. Поэтому бой Усик – Фьюри под угрозой срыва, а обладатель пояса WBC теперь хочет сразиться с Джошуа. В свою очередь менеджер Фьюри ожидает бой в марте 2023 года.