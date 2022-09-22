У кінці серпня Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Тріумф у поєдинку-реванші дозволив українцю залишити при собі чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Олександр поділився своїми думками щодо другого поєдинка проти AJ. Він порівняв свою тактику із діями української армії, яка дає відсіч росіянам-окупантам вже вісім років.

Коли тільки почали наші хлопці нормально так відповідати й лупити орків, тактика була схожа на мою. Пробив, змістився, пробив, змістився. Тобто ти не залишаєшся на тому місці, звідки ти атакував. Зміщаючись з місця атаки, ти ще атакуєш. Подвійний флешбек у опонента виходить. Пацани дуже моцно роблять свою роботу. Багато підрозділів, які просто неймовірно виконують свою роботу. Усі хлопці, які боронять країну, це міць, це сила,

– заявив Усик.

Сам боксер постійно допомагає ЗСУ у війні проти росії. Нещодавно Усик відвідав бомбосховище у Житомирі та зібрав допомогу для бійців житомирської 95-ї десантно-штурмової бригади

Чи відбудеться бій Усик – Ф'юрі?

Нагадаємо, що після перемоги над Джошуа Усик планував битися із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона. Спершу "Циганський король" оголосив про відхід на пенсію, однак пізніше погодився на поєдинок.

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Втім, умовою Тайсона є бій у грудні цього року, однак Олександр вже не планує виходити в ринг у 2022 році. Тому бій Усик – Ф'юрі під загрозою зриву, а володар поясу WBC тепер хоче битися із Джошуа. У свою чергу менеджер Ф'юрі очікує на бій у березні 2023 року.