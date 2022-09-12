Счастливые супруги

Александр находится в Киеве, где продолжает заниматься благотворительностью. Он поделился и своей семейной жизнью и опубликовал фотографии с женой.

Стоит внимания Александр Усик посетил паб-бомбоубежище в Житомире ради помощи воинам ВСУ: фото



Усик вместе с женой / Фото из инстаграмма боксера



Александр и Екатерина / Фото из инстаграмма боксера

Напомним, что 20 августа Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец выиграл бой раздельным решением судей. Для Александра это 20 побед.

Боксер сдержал свое слово и сразу же вернулся в Украину после реванша.

Чем занимается Усик в Украине

Усик приехал в Житомир на игру Первой Лиги между Полесием и Мариуполем. Боксер выполнил первый удар по мячу и продолжил смотреть игру на трибунах.

Недавно Александр попробовал свои силы в баскетболе, правда не для развлечения, матч преследовал благотворительную цель. Дело в том, что оккупанты разрушили спортивный зал "Авангард" в Киеве. Поэтому неравнодушные решили провести благотворительный матч с участием звезд не только спорта. Собранные средства пойдут на реконструкцию спортивного комплекса.

Кроме Александра Усика, на баскетбольную площадку вышли министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук, телеведущий Андрей Бедняков, стендап-комик Марк Куцевалов и известные в прошлом баскетболисты – Игорь Харченко.

Также Усик встретился с болельщиками Полесья в одном из пабов в Житомире. Боксер подписал фирменную футболку для житомирской 95-й десантно-штурмовой бригады, которую вместе с необходимыми вещами передадут на фронт.