Усик нокаутирует Джошуа в реванше, у Энтони нет ничего особенного, – экс-соперник британца
Источник:ютуб-канал Fight Hub TV
Реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа ждут все поклонники бокса. Болгарский супертяж Кубрат Пулев сделал свой прогноз на второй бой между боксерами.
Пулев: Усик лучший как боксер
Болгарский боксер еще перед первым поединком уверял, что победу одержит Александр Усик. Кубрат Пулев не понимает, что такого особенного видят в Энтони Джошуа.
Интересно 100 тысяч гривен за первый ряд: промоутер оценил шансы на реванш Усик – Джошуа в Киеве
По словам болгарина, британский боксер просто много времени уделяет подготовке к поединку: "Там нет ничего особенного ни с точки зрения личности, ни в техническом плане. Он не так талантлив, как говорят люди".
Пулев уверен, что в реванш Джошуа второй раз потерпит поражение, но теперь уже нокаутом.
Усик лучший как боксер. Думаю, что в реванше он точно нокаутирует Джошуа. Перед первым боем я предвидел, что Усик победит, так и получилось. Теперь я говорю вам, что он нокаутирует Джошуа, потому что в Энтони нет ничего особенного,
– заявил Пулев.
Напомним, что Пулев в своей карьере имеет поединок с Джошуа. В декабре 2020 года британец в девятом раунде отправил в нокаут болгарина. Энтони успешно защитил чемпионские титулы.
Усик – Джошуа: что известно о противостоянии
- Александр Усик довольно легко перебоксировал соперника в первом бою. Украинец имел лучший вид на ринг, хорошо передвигался, что не скажешь о британце. Энтони показывал очень пассивный бокс.
- Судьи единогласного отдали победу украинцу по итогам всех 12 раундов.
- Джошуа теперь хочет взять реванш у Александра. Правда, почти никто не верит в то, что британскому боксеру удастся победить соперника из Украины.
- Их реванш запланирован на февраль – март 2022 года. Поединок может состоится в Украине или за рубежом. Пока окончательного ответа нет.