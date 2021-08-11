Усик не получит реванш, если проиграет Джошуа
Источник:инстаграм Александра Красюка
Александр Усик встретится с Энтони Джошуа за титулы WBA, WBO, IBF, принадлежащие британцу. Для украинца это будет единственный шанс отобрать титулы у Джошуа.
Реванш только для Джошуа
Александр Красюк, промоутер Усика, раскрыл детали контракта на бой с Джошуа. Оказывается, что для украинца не предусмотрен реванш в случае поражения в первом поединке.
Стоящее Это еще больше усложняет задачу, – известный боксер назвал проблему Джошуа в бою с Усиком
Зато, как сообщалось ранее, реванш состоится, если Джошуа проиграет первый бой. Британец настаивал на этом во время заключения контракта на поединок.
Также Красюк сообщил, что на бой Усик – Джошуа в Лондоне уже проданы все 60 тысяч билетов. Промоутер прогнозирует победу украинского боксера.
Считаю, что Усик победит, и это не будет апсет. Разве что для самого Джошуа,
– написал Красюк.
- 20 июля состоялось официальное объявление поединка Усик – Джошуа. Встреча боксеров на ринге состоится 25 сентября на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.
- На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира в тяжелом весе WBA, WBO, IBF. Джошуа будет защищать титулы во второй раз после того, как вернул их в 2019 году.
- Для Усика это первый титульный бой в тяжелом весе. До этого украинец становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.