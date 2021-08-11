Реванш только для Джошуа

Александр Красюк, промоутер Усика, раскрыл детали контракта на бой с Джошуа. Оказывается, что для украинца не предусмотрен реванш в случае поражения в первом поединке.

Стоящее Это еще больше усложняет задачу, – известный боксер назвал проблему Джошуа в бою с Усиком

Зато, как сообщалось ранее, реванш состоится, если Джошуа проиграет первый бой. Британец настаивал на этом во время заключения контракта на поединок.

Также Красюк сообщил, что на бой Усик – Джошуа в Лондоне уже проданы все 60 тысяч билетов. Промоутер прогнозирует победу украинского боксера.

Считаю, что Усик победит, и это не будет апсет. Разве что для самого Джошуа,

– написал Красюк.