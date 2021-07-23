Белью: они попытаются отобрать у Джошуа все

Белью обратил внимание, что Усика к бою с Джошуа будет готовить Анатолий Ломаченко. По мнению британца, это усложнит задачу Джошуа.

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Это тяжелый бой, я не собираюсь врать. Это очень и очень тяжелый бой. Во всяком случае, это стало еще труднее, потому что Усик вернулся к отцу Ломаченко. Это еще больше усложняет задачу, потому что они разработают план боя, который попытается свести на нет все хорошее, что делает Энтони Джошуа. Они попытаются отобрать у Джошуа все,

– сказал Тони.

Белью, проигравший Усику нокаутом в 2018 году, назвал сильные стороны украинца. По его словам, Александр давит психологически.

"Вот что так хорошо делает Усик. Он нивелирует ваши сильные стороны, прежде чем начать реализовывать свои собственные. То, что он делает ногами, – он исключительный. Так что я думаю, что это действительно тяжелый бой, я думаю, что это действительно опасно.

Усик морально истощил меня в нашей схватке, держа свою переднюю ногу близко ко мне. Он оказывает на вас психологическое давление, а не физическое. Он жесток и блестящ", – резюмировал Белью.