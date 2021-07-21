В случае победы Усика история будет иметь продолжение.

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Тренировочный лагерь уже идет. Будет ли в нем Папаченко (Анатолий Ломаченко) – понятия не имею. Знаю, что лагерь будет проходить там же, где и при подготовке к поединку против Мурата Гассиева. Полная изоляция и фокус. В контракте прописан пункт по реваншу в случае победы Александра Усика. То есть, в наиболее вероятном случае. Знаю, что Усик победит, а вот в каком раунде – не знаю,

– сказал Красюк.

Усик – Джошуа: что известно о бое