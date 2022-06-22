Усик не мог оторвать взгляд от Джошуа: видео первой дуэли боксеров
Источник:твиттер Matchroom Boxing
Команды Александра Усика и Энтони Джошуа официально подписали соглашение о реванше. Боксеры приняли участие в пресс-конференции.
Не могли оторвать друг от друга взгляд
Саудовская Аравия примет вторую встречу между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Поэтому именно в этой стране состоялась пресс-конференция бойцов, где они провели первую дуэль взглядов.
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Во время пресс-конференции боксеры вели себя довольно любезно.
Усик поздоровался с Джошуа / Фото Matchroom Boxing
Дуэль прошла спокойно, без скандальных поступков боксеров. Правда, битва взглядов была недолгой. Усик и Джошуа не могли оторвать глаз друг от друга.
Видео дуэли взглядов Усика и Джошуа
Отметим, что Усик пришел на общение в серой панаме, а его футболка и брюки были в цветах украинского флага.
Главное о реванше Усик – Джошуа
- 20 августа боксеры вернутся на ринг для реванша. Поединок состоится в Джедди (Саудовская Аравия). На этот раз у Джошуа не будет преимущества родных болельщиков.
- На кону будут стоять три чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF, которые сейчас принадлежат украинскому боксеру.
- В первой встрече Усик торжествовал по итогам всех 12 раундов. Судьи по единогласному решению отдали победу Александру.
- Сначала второе сражение между Усиком и Джошуа анонсировали на июль, но перенесли на август. Теперь у организаторов будет больше времени на раскрутку поединка.