Усик не мог оторвать взгляд от Джошуа: видео первой дуэли боксеров

22 июня 2022 , 12:35
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Источник:

твиттер Matchroom Boxing

Команды Александра Усика и Энтони Джошуа официально подписали соглашение о реванше. Боксеры приняли участие в пресс-конференции.

Не могли оторвать друг от друга взгляд

Саудовская Аравия примет вторую встречу между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Поэтому именно в этой стране состоялась пресс-конференция бойцов, где они провели первую дуэль взглядов.

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Во время пресс-конференции боксеры вели себя довольно любезно.


Усик поздоровался с Джошуа / Фото Matchroom Boxing

Дуэль прошла спокойно, без скандальных поступков боксеров. Правда, битва взглядов была недолгой. Усик и Джошуа не могли оторвать глаз друг от друга.

Видео дуэли взглядов Усика и Джошуа

Отметим, что Усик пришел на общение в серой панаме, а его футболка и брюки были в цветах украинского флага.

Главное о реванше Усик – Джошуа

  • 20 августа боксеры вернутся на ринг для реванша. Поединок состоится в Джедди (Саудовская Аравия). На этот раз у Джошуа не будет преимущества родных болельщиков.
  • На кону будут стоять три чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF, которые сейчас принадлежат украинскому боксеру.
  • В первой встрече Усик торжествовал по итогам всех 12 раундов. Судьи по единогласному решению отдали победу Александру.
  • Сначала второе сражение между Усиком и Джошуа анонсировали на июль, но перенесли на август. Теперь у организаторов будет больше времени на раскрутку поединка.
Интересно! Букмекерская компания Favbet уже сделала свой прогноз на это жаркое противостояние. Здесь уверены во второй победе Александра Усика
1,44. На то, что Энтони Джошуа сможет взять реванш у украинца, можно сделать ставку с коэффициентом 2,75. Ничья в таком поединке оценена в 21.
Автор: Софія Кулай