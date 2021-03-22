Украинский боксер Александр Усик уже в следующем поединке может встретиться с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Все зависит от WBO

Хотя Джошуа и договорился о бое с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, поединок с Усиком все еще реален. В этом убеждает Эгис Климас, менеджер Усика.

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Джошуа и Фьюри договорились о бое, однако до сих пор нет даты и места поединка.

Сейчас все зависит от WBO: что они скажут, какой заказ они дадут. Джошуа и Фьюри вроде бы между собой договорились, но нет ни места, ни даты. То есть, нет ничего объявленного,

– сказал Климас.

Как известно, Александр Усик – обязательный претендент на титул WBO. Если Энтони и Тайсон не согласуют последние детали, тогда WBO вынуждена будет объявить поединок Усика с Джошуа.

"Если они не договорятся между собой, не будет даты, то WBO будет обязана назначить Усику бой с Джошуа. Если WBO назначит, чтобы Джошуа боксировал с Усиком, там не то, что вакантный титул, там три титула на кону", – резюмировал Климас.

Следовательно, Усик будет иметь шанс выиграть не только титул WBO, но и пояса IBF и WBA. До сих пор из украинских боксеров тяжелого веса только Владимиру Кличко удавалось удерживать эти пояса.

По предварительной информации, следующим соперником Усика может стать британец Джо Джойс. В WBO решили провести этот бой, чтобы Джошуа мог встретиться с Фьюри.

На кону потенциального поединка Усик – Джойс может быть временный титул чемпиона WBO.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24​