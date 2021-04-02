Усик назвав умову свого переходу в UFC
Український боксер суперважкої вагової категорії Олександр Усик (18-0, 13 КО) розповів про свою фразю, що він готовий спробувати себе в UFC.
Джерело:XSport
Як виявилося, претендент на чемпіонський пояс у суперважкій вазі просто пожартував. Наразі питання про перехід Усика в UFC не стоїть, адже Олександру ще є що доводити в боксі.
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Часто жартую з журналістами. Кажу якісь неможливі речі. Коли мене запитали в той вечір про плани, я сказав, що хочу спробувати себе в UFC. І всі написали, що я переходжу туди. Це просто думки,
– сказав він.
"Я ще не все зробив в боксі, те що запланував. Переходити в інший вид спорту, не закінчивши в своєму, не збираюся. Боротьбою я займаюся тільки для себе. UFC – швидко прогресуючий вид спорту, де багато хлопців проявляють себе. Але поки не збираюся переходити туди. Запропонують божевільний контракт – я подумаю", – підсумував боксер в прямому ефірі інстаграму.
Усик – Джойс: епопея потенційного бою
- За попередньою інформацією, наступним суперником українського боксера повинен був стати Джошуа, а не Джойс. Ентоні повинен був провести захист титулу WBO проти Усика. Та, щоб Джошуа й Ф'юрі могли визначити абсолютного чемпіона, у WBO вирішили, що Олександру слід битися з Джойсом.
- На кону поєдинку боксерів має бути титул тимчасового чемпіона світу. Якщо хтось з пари Джошуа – Ф'юрі відмовиться захищати титул, то Усик або Джойс отримають повноцінний титул.
- За словами Егіса Клімаса, який є менеджером українця, бій між британцем та Усиком все ще можливий. Обидва боксери з Великої Британії домовились між собою про спільний поєдинок, але місця та дати бою все ще досі немає.
- Команда Олександра також ніяк не може дійти згоди з Джойсом. Сторони не можуть домовитись про умови контракту. Сторона українця наполягає, що розподіл гонорару має бути 80/20 на користь Усика.
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