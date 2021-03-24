Готов попробовать себя в UFC, – Усик получил неожиданное предложение
Украинский боксер Александр Усик рассказал о будущих планах. Украинец готов попробовать свои силы в смешанных единоборствах.
Источник:ютуб XSport
Сенсационное предложение
Александр Усик – обязательный претендент на титул WBO. Если переговоры между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа не завершатся успешно, то именно украинец выйдет на ринг против Энтони.
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Однако несмотря на это все Усик получил неожиданное предложение от президента UFC Дэйна Уайта. Руководитель организации предложил Александру попробовать свои силы в клетке.
На что украинский боксер ответил: "Отправь мне, пожалуйста, сообщение, я буду готов.
Так что у меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, танцую, стал начинающим в кроссфите, воспитываю детей. Полтора года я не буду ждать, найду с кем побоксировать,
– заявил украинец.
Усик – Джойс: эпопея потенциального боя
- По предварительной информации, следующим соперником украинского боксера должен был стать Джошуа, а не Джойс. Энтони должен был провести защиту титула WBO против Усика. Но, чтобы Джошуа и Фьюри могли определить абсолютного чемпиона, в WBO решили, что Александру следует сразиться с Джойсом.
- На кону поединка боксеров должен быть титул временного чемпиона мира. Если кто-то из пары Джошуа – Фьюри откажется защищать титул, то Усик или Джойс получат полноценный титул.
- По словам Эгиса Климаса, который является менеджером украинца, бой между британцем и Усиком все еще возможен. Оба боксера из Великобритании договорились между собой о совместном поединке, но места и даты боя все еще до сих пор нет.
- Команда Александра также никак не может прийти к согласию с Джойсом. Стороны не могут договориться об условиях контракта. Сторона украинца настаивает, что распределение гонорара должно быть 80/20 в пользу Усика.
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