Украинский боксер Александр Усик рассказал о будущих планах. Украинец готов попробовать свои силы в смешанных единоборствах.

Сенсационное предложение

Александр Усик – обязательный претендент на титул WBO. Если переговоры между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа не завершатся успешно, то именно украинец выйдет на ринг против Энтони.

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Однако несмотря на это все Усик получил неожиданное предложение от президента UFC Дэйна Уайта. Руководитель организации предложил Александру попробовать свои силы в клетке.

На что украинский боксер ответил: "Отправь мне, пожалуйста, сообщение, я буду готов.

Так что у меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, танцую, стал начинающим в кроссфите, воспитываю детей. Полтора года я не буду ждать, найду с кем побоксировать,

– заявил украинец.

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